اللبنانية ندى أبو فرحات بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة اللبنانية ندى أبو فرحات متابعيها بلقطات جديدة من جلسة تصوير جرية خضعت لها، واصبحت بعدها حديث النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.ندى اختارت للجلسة “لوك” أسود جرئ بشكل كشف أكثر ما أخفى، بينما لملمت الفنانة شعرها بتسريحة بسيطة، وتزينت بماكياج قوي زاد طلّتها إثارة، خاصة مع الأوضاع التي التقطها لها، مصور الجلسة شارل كريمونا.

يُذكر أن ندى أبو فرحات تألقت في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل “الكاتب” الذي شاركت في بطولته أمام باسل خياط، دانييلا رحمة، فادي أبي سمرا، نقولا دانيال وغيرهم، والمسلسل من كتابة ريم حنا وإخراج رامي حنا، وإنتاج إيغل فيلمز.

من ناحية أخرى، تنتظر ندى أبو فرحات عرض مسلسلها الجديد ”الحب جنون” عبر قناة أبو ظبي، حيث ينقسم العمل لجزأين ”حواء” و”متاهات”، وهو من تأليف ناديا الأحمر وسيف حامد وزكي ماردنلي، ومن إخراج أحمد إبراهيم أحمد ومروان بركات وعلي محي الدين علي، وتشارك ندى في بطولته أمام نخبة من نجوم لبنان وسوريا، ومن أبرزهم؛ سلوم حداد، يوسف الخال، كارمن لبس، باسم مغنية، طوني عيسى، باميلا الكيك، ميرفت القاضي، فيفيان أنطونيوس، ندى أبو فرحات، جلال شموط، جوان خضر، فادي أندراوس.