هند صبري تظهر بلوك جديد في حفل افتتاح مهرجان فينيسيا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

حضرت الفنانة التونسية هند صبري حفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته الـ 76، حيث أنها تشارك في لجنة تحكيم مسابقة أفضل عمل ‏أول.

الفنانة التونسية أطلت في الحفل بفستان لامع مكشوف الكتفين والذراعين، وظهرت بلوك جديد، حيث صبغت شعرها باللون البني الفتح وجمعته للخلف في تسريحة بسيطة.

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الفنانة التونسية أكملت إطلالتها بمجوهرات رقيقة، مع حقيبة صغيرة باللون الأبيض، وتزينت بمكياج ترابي هادئ، وشاركت جمهورها بمجموعة صور لها على السجادة الحمراء، وذلك على حسابها على “انستجرام”.

وكانت هند صبري، قد عبرت عن سعادتها باختيارها ضمن لجنة التحكيم، حيث قالت عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “فخورة باختياري ضمن لجنة تحكيم مسابقة أفضل عمل أول بمهرجان فينسيا السينمائي الدولي وازداد فخري عندما علمت أن رئيس اللجنة المخرج الكبير أمير كوستاريكا والمخرجة الإيطالية انطوانيتا ليلو التي ترشحت للأسد الذهبي في المهرجان نفسه عام 1997”.

وأضافت: “سعيدة أن يتزامن هذا النجاح مع عرض فيلمي الفيل الأزرق 2، وتحقيقه ردود فعل طيبة في كل الدول العربية التي يعرض فيها، أتمنى أن أكون سفيرة جيدة للفن العربي في أقدم مهرجان سينمائي في العالم وواحد من أهم ثلاثة مهرجانات سينمائية على الإطلاق”.