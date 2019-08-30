أصالة تتألق في موسم الطائف للمرة الأولى.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحيي الفنانة السورية أصالة حفلها الغنائي الأول، ضمن فعاليات موسم الطائف، خلال الوقت الحالي، وسط حضور كبير من الجمهور معها.

أصالة، عبرت عن سعادتها للغناء بالطائف، قائلة في بداية الحفل: “من زمان كنت أقول لأصحابي وأنتوا جايين هاتولي وردة من الطائف وأخيرًا أنا في الطائف”.

وتألقت أصالة خلال الحفل، بفستان أبيض، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها وحازت إطلالتها على إعجاب جمهورها.

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الفنانة السورية بدأت حفلها باغنية “كبير الشوق”، والتي تؤديها للمرة الأولى، وتبعتها بتقديم أغنيتها الجديدة “جابوا سيرته”، من ألبوم “في قربك”، وقدمت أغاني نكتة بايخة، ومبقاش سر، وحاجة متخصكش، بإضافة إلى عدد من أغانيها القديمة.

وكانت أصالة، قد طرحت خلال الفترة الماضية أغاني: “نكتة بايخة”، من كلمات عبدالحميد حباك، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد، و”مبقاش سر” من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع فهد، ووتريات فهد، وتنفيذ وتريات تامر غنيم، ورباعي وتري ومهندس صوت محمد إسماعيل، وميكس فهد، و”حاجة متخصكش” من ألحان وتوزيع آدم حسين، وجيتار أوسو، ومهندس صوت أندرو داوود، ومكس علي الأمير، وإنتاج “روتانا”.