ميريام فارس تحتفل بعيد زواجها بفستان زفاف على القضبان.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بعيد زواجها الخامس من جل الأعمال داني متري بطرقة مثيرة، وحرصت على مشاركة الفانز بكواليسها.
ملكة المسرح ارتدت فستان زفاف، ورفعت شعرها بتسريحة عفوية، كما حملت باقة ورود شديدة الأناقة، وخضعت لجلسة تصور جديدة ومثيرة على القضبان، وشاركت الفانز بلقطات منها، معلقة عليها: “نحتفل بـ 5 سنوات من الحب والسعادة، بالأمس جددنا عهد الزواج بأكثر الطرق إثارة”، حيث تلقت الفنانة تهاني متابعيها، متمنيين لها حياة زوجية مليئة بالحب والسعادة.
يُذكر أن ميريام فارس احتفلت بزفافها على رجل الأعمال اللبناني داني متري في أجواء سرية بعيداً عن أعين الإعلام في فندق فينيسيا بصالة Eau de Vie في أغسطس 2014 بحضور 14 شخص فقط من أسرتي العروسين، وحينها طرحت الفنانة كليب أغنية «دقوا الطبول» الذي تضمن لقطات من حفل زفاف وشهر عسل الفنانة في جزيرة سانتوريني اليونانية، وقد رُزقت الفنانة بمولودها الأول «جايدن» فبراير 2016.
من ناحية أخرى، كان كليب «قومي» آخر ما طرحته ميريام فارس، والأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع حسام الدين، ماستر جاسم محمد، والكليب من إخراج شريف ترحيني.
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