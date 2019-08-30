مصير غامض يواجه فيلم سلمان خان «إن شاء الله»

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

لا تزال الأخبار التي تشير إلى انسحاب النجم الكبير سلمان خان من فيلم المخرج سانجاي ليلا بهنسالي “إن شاء الله” InshaAllah موضوع نقاش في بوليوود، وأنه كان هناك خلاف بين بهنسالي وسلمان خان بشأن شيء ما، بسببه ترك سلمان خان هذا الفيلم.

تقارير تناولت النبأ من منظور مختلف، حيث أشارت إلى أن الأمر مجرد تأجيل لتصوير الفيلم المرتقب، حيث قال سلمان خان المرشح للعب دور البطولة لـ صحيفة “مومباي ميرور” إنه وسانجاي ليلا بهنسالي المخرج السينمائي صاحب الجوائز، “اصدقاء”.

غرد سلمان على حسابه بتويتر، مؤكداً أن فيلمه InshaAllah لن يتم عرضه واطلاقه في عيد 2020، وفي اليوم التالي نشر حوارًا حول فيلم Kick وكتب أنه لا يفكر كثيرًا في الأمر.

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ونقلت “مومباي ميرور” عن سلمان قوله “عندما أتى إليّ بهذا الفيلم، أعجبني وقررنا أن نعمل معًا مرة أخرى، وبدا في حديث ممثل “دابانج” أنه رد على شائعات مفادها أن السيد بهنسالي ألغى المشروع بعد أن اقترح سلمان تغييرات في السيناريو، حسبما ذكرت وكالة الأنباء PTI.

يقول خان: “لا شيء يتغير بيننا كأصدقاء وأنا متأكد من أنه لم يتغير شيء في قلب سانجاي بالنسبة لي، أنا قريب جدًا من والدته (ليلا) وأختها (بيلا). أتمنى له كل التوفيق”.

لكن موقف سلمان الغير واضح، أصبح في حكم المحسوم بعدما، أبلغ مصدر مقرب من المشروع قوله لموقع PTI إن “إن شاء الله” قد تم إلغاؤه.