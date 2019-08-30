عملية تجميل تشوه وجه بدرية أحمد.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر مقطع فيديو للفنانة الإماراتية بدرية أحمد خلال تواجدها في عيادة تجميل.

الفنانة الإماراتية كشفت خلال المقطع عن تورم الجانب الأيسر من وجهها، وقد أكد لها الطبيب أن ذلك قد يعود لحقن وجهها بالفيلر.

الطبيب طالب بدرية بعمل آشعة على هذه المنطقة، وأنه قد يحتاج إلى شق جزء صغير من وجهها وسحب المادة التي حقنت به لتعود إلى طبيعتها.

الفنانة الإماراتية حذرت الفتيات، خلال مقطع الفيديو، من الحذرت الفتيات، خلال مقطع الفيديو، من عمليات التجميل وحقن الفيلر.

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وكانت الفنانة الكويتية بدرية أحمد قد فاجأت جمهورها في شهر إبريل الماضي بإعلان زواجها، ولكن بطريقة غريبة.

الفنانة الكويتية نشرت تهنئة إحدى صديقاتها لها بالزواج، حيث قالت: “ألف مبروك للفنانة والأخت بدرية أحمد بالزواج”، فردت بدرية على تهنئتها بقولها: “الله يبارك في عمرك”، دون أن تكشف أي تفاصيل عن زواجها أو هوية العريس.

عدد كبير من جمهور الفنانة الكويتية شككوا في حقيقة زواجها، واتهموها بفبركة هذه القصة أيضا مثلما فبركة قصة خطوبتها من قبل.