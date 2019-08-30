ميريهان حسين تتألق بإطلالة وردية في جلسة تصوير جديدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة المصرية ميريهان حسين، لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات الفنية، والجلسة بعدسة المصور الفوتوغرافي حسام عاطف الشهير بـ”أنتيكا”.

وظهرت ميرهان في جلسة التصوير بإطلالة بسيطة حيث ارتدت فستان مزين بالورد والتصوير كان على شواطئ أحد المدن الساحلية، واعتمدت تسريحة شعر خجرية زادت من جمالها رغم اكتسابها بشرة برونزية خلال الفترة الأخيرة، ونالت الجلسة على إعجاب جمهورها.

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وكان أخر أعمال ميريهان حسين، مسلسل «علامة استفهام»، مع الفنان محمد رجب، و عدد كبير من النجوم ومنهم وهيثم أحمد زكي، وإدوارد، وجيهان خليل، وجينا سمن، ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجي، ويعتمد على الإثارة.

كما تشارك في مسلسل “قيد عائلي” تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعي، صلاح عبدالله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالي، دنيا عبدالعزيز، صبري فواز، محمد محمود عبدالعزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتي، أميرة هاني، إيهاب فهمي، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازي، هدى، وكارولين عزمي.