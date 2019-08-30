أول تعليق لمنة شلبي على أنباء ارتباطها

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

ترددت عدد من الأخبار مؤخرا عن استعداد الفنانة المصرية منة شلبي قريبا للإعلان عن خطوبتها من شاب خارج الوسط الفني.

منة حرصت على الرد على هذه الأخبار من خلال حسابها على «تويتر»، حيث ردت بتغريدة وقالت فيها: «بجد هو مين طيب ما تقولولي».

الفنانة الشابة استكملت سخريتها ونشرت صورة لها بفستان الزفاف، من فيلم «بنات وسط البلد»، وكتبت: «صورة حصرية من الفرح اللي بيقولوا عليه».

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وكانت عدد من المواقع أشارت إلى ارتباط منة شلبي بشاب من خارج الوسط الفني، على أن يكون الزفاف في عام 2020.

وكانت الفنانة منة شلبي قد ارتبطت بعلاقة خطوبة بالمخرج خالد يوسف منذ سنوات طويلة، إلا أنهما انفصلا بعد فترة قصيرة، وكشفت والدتها الفنانة زيزي مصطفى أنها كانت غير راضية عن هذا الارتباط.

وقالت منة شلبي، قالت خلال لقاء سابق لها في برنامج «صاحبة السعادة»: «أنا مش رافضة مبدأ الزواج ولكن شايفة إن ربنا كاتبلي أكون جيدة في مسيرتي الفنية وليس في الزواج حاليا، مفيش بنت في مصر محدش سألها هتتجوزي امتي، ولازم تتجوزي بسرعة علشان تخلفي بسرعة».

جدير بالذكر أنه يُعرض لمنة شلبي حاليًا في دور العرض السينمائي، فيلم “خيال مآتة”، بطولة: أحمد حلمي، وانتصار وبيومي فؤاد وخالد الصاوي ولطفي لبيب، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.