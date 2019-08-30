سهرة خاصة تجمع دنيا عبدالعزيز بلقاء الخميسي وزوجها.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
التقت الفنانة المصرية دنيا عبدالعزيز بصديقتها الفنانة لقاء الخميسي وزوجها محمد عبدالمنصف في سهرة صيفية خاصة.
دنيا نشرت عدد من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع أنستجرام»، وظهرت في الصور برفقة أصدقائها، وكان معهم الراقصة المصرية دينا.
دنيا عبدالعزيز ظهرت في الصور وهي ترتدي فستان لافت، أثار إعجاب عدد كبير من جمهورها من خلال حسابها الخاص.
بينما تخلت دينا خلال طلتها عن الماكياج فبدت بوجه خال من الرتوش على غير عادتها.
ويعد ظهور محمد عبد المنصف مع زوجته لقاء الخميسي جاء بعد فترة طويلة من عدم ظهورهما سويا مما أثار العديد من الشائعات حول انفصالهما.
دنيا عبدالعزيز مرت بأزمة صحية من قبل، كما دخلت في حالة نفسية سيئة مؤخرا بعد وفاة الفنانة فاروق الفيشاوي، والذي تعتبره والدها الروحي.
وتواصل دنيا حاليا تصوير الجزء الثاني من مسلسل «قيد عائلي»، والذي تم عرض الجزء الأول منه قبل شهر رمضان، وحقق نجاحا كبيرا.
المسلسل شارك ببطولته عزت العلايلي، صلاح عبدالله، ميرفت أمين، بوسي، سيمون، محمد محمود عبدالعزيز، منة فضالي، ومحمد نجاتي.
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