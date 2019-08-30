- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
نشر محمد يسري، نجل الفنان الراحل إبراهيم يسري، صورة قديمة له مع والده عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».
الصورة ظهر فيها محمد يسري في الطفولة، بينما كان والده يحمله على يديه، وكتب معلقا: « تقريبا الصورة دي بتلخص علاقتي بيك.. أنت شايلني و ساندني و انا مش فارق معايا حاجة لأني عارف انك موجود».
الفنان الشاب أضاف: «وحشتني اوي يا هيما بكل تفاصيلك اللي لسه عايشة معايا لغاية دلوقتي.. ربنا يرحمك يا حبيبي و يسعدك بحق كل لحظة قضيتها من عمرك بتدينا فيها حب و امان و حنان».
الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور الفنان الراحل الذي دعا له بالرحمة والمغفرة.
إبراهيم يسري من مواليد عام 1950، قدم عدد كبير من الأعمال الدرامية ومنها: «المال والبنون، ليالي الحلمية، هوانم جاردن سيتي، الليل وآخره، عصر الأئمة، ملك روحي، أبو حنيفة النعمان».
الفنان المصري رحل في إبريل عام 2015، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة دخل على إثرها إلى المستشفى، ووافته المنية هناك، وسببت وفاته صدمة كبيرة للوسط الفني وللفنان فاروق الفيشاوي بشكل خاص.
كانت هذه تفاصيل خبر لقطة قديمة تجمع الفنان الراحل إبراهيم يسري ونجله.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.