هنا الزاهد في سن الطفولة.. وجمهورها يتغزل في جمالها.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها عبر صفحتها الشخصية “إنستجرام”، بصورة لها من فترة طفولتها ويعود تاريخها لعام 2000.

الصورة كشفت عن اللون الحقيقي لعيون هنا الزاهد، وهو اللون الزيتي، كما حصدت على العديد من تعليقات النجوم ومتابعيها الذين تغزلوا في جمالها وأناقتها منذ الطفولة.

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من ناحية أخرى، تستعد هنا الزاهد، للاحتفال بزفافها على الفنان أحمد فهمي، في شهر سبتمبر المقبل، وذلك وفقًا لتصريحات الفنان أحمد فهمي، خلال لقائه في برنامج “مساء DMC”، مع الإعلامي رامي رضوان.

الفنان المصري أحمد فهمي قال، إن الزفاف سيكون في بداية شهر سبتمبر القادم، لافتا إلى إنه سيسافر في 20 أغسطس لتصوير فيلم سينمائي، ثم يعود يوم 9 سبتمبر ليحتفل بزفافه، ثم يسافر في 20 سبتمبر لاستكمال تصوير الفيلم.

يذكر أن هنا الزاهد، شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “الواد سيد الشحات”، وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، من بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد ومحمد عبدالرحمن.