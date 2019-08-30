أحمد الفيشاوي يفاجئ زوجته بهدية.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
شارك الفنان المصري أحمد الفيشاوي جمهوره في صورة جديدة تجمعه بزوجته ندى الكامل.
الفيشاوي ظهر في الصورة وهو بالكوافير الخاص بزوجته، وكتب معلقا: «جبت ورد وتين شوكي ورحت لمراتي مفاجأة».
الفنان المصري تلقى عدد كبير من تعليقات الجمهور على الصورة التي نشرها، وتغزل الفانز في اللقطة التي كشفت عن حبه لزوجته.
ودخل أحمد الفيشاوي في صراع مع هند الحناوي أم ابنته الوحيدة لينا، وتم الحكم على الفيشاوي بالسجن، وذلك بعد أن تخلف الفنان عن دفع نفقة ابنته.
وقال محامي هند الحناوي إن هند لا تمانع في الصلح مع والد ابنتها وإنهاء الأزمة، وأن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي وعد من قبل بدفع نجله لنفقة ابنته ولكنه لم يدفع.
أحمد الفيشاوي تزوج خلال حياته أكثر من مرة ودخل في أزمة قضائية عام 2004 مع هند الحناوي لإثبات بنوة ابنته لينا، وتم نسب الطفلة إليه بعد تحليل الحمض النووي.
وعرض للفيشاوي مؤخرا فيلم «ولاد رزق» الجزء الثاني منه، والذي شارك به عدد من النجوم، ومنهم عمرو يوسف، أحمد داوود.
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