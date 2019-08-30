عائلة شيري عادل تساندها بعد طلاقها من الداعية معز مسعود.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية شيري عادل جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

شيري عادل نشرت صور لها مع عائلتها، حيث ظهرت في لقطات برفقة والدتها وابن عمها، وكتبت: «مع ماما وعمي»، وبدت في الصور على طبيعتها وبدون ماكياج.

كما نشرت شيري عادل صورة أخرى لها في الطفولة، وتلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي تغزل فيها.

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وقد أكدت شيري عادل منذ أيام انفصالها عن زوجها الداعية معز مسعود بعد سنوات من الزواج، وأكدت مصادر أن علاقة الصداقة مستمرة بينهما، وأن لا مانع من أن يجمعهما عمل جديد.

يذكر أن معز مسعود أعلن زواجه من شيري عادل من خلال بيان يخص مسلسل “السهام المارقة” قال فيه إنه يستعد لتقديم جزء ثاني من المسلسل معلنا عن زواجهما قبل فترة.

وقد ترددت خلال الفترة الماضية عدد من الشائعات عن انفصالهما، ونفتها شيري أكثر من مرة، حتى تم الطلاق مؤخرا.

وذكرت عدد من المصادر أن الفيديو الذي نشرته شيري لها برفقة معز مسعود قبل أسابيع، كان بعد وقوع الطلاق بينهما.