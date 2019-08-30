ملك قورة في جلسة تصوير صيفية على الشاطئ.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة الشابة ملك قورة لجلسة تصوير جديدة على شاطئ البحر مع المصور محمد عبدالله.

ملك قورة ظهرت في طلتين اختارت فيهما اللون الأسود، فمرة اختارت فستان بشق طويل يكشف عن ساقها، وفي أخرى اختارت فستان يكشف عن بطنها.

الشاطئ أعطى لجلسة ملك لمحة شاعرية جذابة، ورأى عدد كبير من الجمهور أن ملابسها جريئة ولافتة.

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الفنانة نشرت الصور خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وتلقت عدد كبير من التعليقات التي تغزلت فيها، واستحسنت شكلها.

ملك قورة شاركت في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «سوبر ميرو»، مع الفنانة إيمي سمير غانم وحمدي الميرغني.

كما شاركت الفنانة قبل ذلك في مسلسل «أمر واقع»، والذي تم عرضه في رمضان قبل الماضي مع كريم فهمي، ونبيل الحلفاوي، وعدد من النجوم.

الفنانة المصرية سافرت منذ أسابيع مع والدها لأداء مناسك العمرة، وملك هي ابنة رجل الأعمال محمد قورة، والذي ظل متزوجا لأعوام من الفنانة منى عبدالغني، وانفصل عنها منذ فترة، وتكتمت منى عبدالغني على أسباب الانفصال، وترددت عدد من الأنباء أن خلافا نشب بينها وبين ملك قورة هو سبب الانفصال.