الناقد عبدالله غلوش: أحمد حلمي افتقد روح النكتة في «خيال مآتة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قال الناقد السينمائي عبدالله غلوش، إن فيلم “خيال مآتة”، للفنان أحمد حلمي، ليس بالسوء الذي تتحدث عنه التعليقات والحملة ضده على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف خلال لقائه في برنامج ” The Insider بالعربي”، والمذاع عبر فضائية “دبي”، الفيلم مسلي، ولايصيب العائلة بالملل خلال مشاهدته”.

وأكد أن أحمد حلمي، مثل بشكل حلو جدًا في الفيلم خاصة شخصية العجوز، لكن لم أرى أحمد حلمي بهذا السوء في شخصية الشاب، وهذا على خلاف طبيعته التي نعرفها، كما أن الإيفهات مكررة،و افتقد روح النكتة التي اعتاد عليها جمهوره.

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الفيلم بطولة: منة شلبي، وخالد الصاوي، وحسن حسني، ولطفي لبيب، وعبدالرحمن أبوزهرة، وغيرهم من النجوم، وسيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، ومن إخراج خالد مرعي.

الفيلم تدور فكرته بشكل مختلف كعادة أحمد حلمي في أفلامة حيث يظهر الفيلم أحمد حلمي وهو عجوز وبعدها تدور أالأحداث على شكل فلاش باك، ويظهر فيها حلمي وهو شاب، ويستعرض قصة حبه والمواقف التي قام بها لجذب انتباه حبيبته كما يستعرض محاولته سرقة بروش أم كلثوم والذي يفشل في سرقته طوال أحداث الفيلم حتى أصبح كهلا ولم يوفق في سرقته بسبب الأنظمة الأمنية الشديدة عليه.