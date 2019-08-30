شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل شيخ الترفيه هو أسهم هذا الوقت .. وبابنا مفتوح للمبتكر والمبدع والان مع التفاصيل

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 12:16 ص السعودية نيوز نشر المستشار تركى آل شيخ رئيس هيئة الترفية ورئيس نادى ألميريا الإسباني عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر تغريدة قال فيها "أن الترفيه هو عقار وأسهم هذا الوقت، واننا لانستحقر اى فكرة، وبابنا مفتوح للجاد والمبتكر والمبدع" تعليقات Facebook تعليقات الخليج 365

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