شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتحب الرعب .. اعرف أكثر عن فيلم Antlers القادم 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Fox عن أول تريلر لـ فيلم الرعب والإثارة Antlers، الذى من المقرر أن يصل دور العرض الأمريكية في عام 2020، إلى جانب بعض دور العرض حول العالم، والفيلم تدور أحداثه حول تعامل مدرسة صغيرة في ولاية أوريجون وشقيقها، مع طالب شاب يحمل سرًا خطيرًا، ثم تدور الأحداث فى إطار تشويقى.

العمل من بطولة كيري راسل، جيسي بليمونس، جيريمي تي توماس، جراهام جرين، سكوت هيز، روري كوكرين، ايمي ماديجان، كودي ديفيس، سوير جونز، أرلو هاجدو، ومن إخراج سكوت كوبر الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع هنري شيسون، ونيك انتوسكا.