كتب امير فتحي في الخميس 29 أغسطس 2019 11:51 مساءً - إعتبر الفنان ملحم زين في تصريح صحافي أنه لا يحق للفنانة إليسا أن تعلن إعتزالها الفنّ موجّهاً نصيحة لها بالإبتعاد عن كل ما يزعجها.
وأشار زين الى أن إليسا فنانة حساسة وأنه يحب صراحتها، معتبراً أنها قيمة فنيّة وأنه لا يحق لها الإعتزال لأن الساحة الفنية “رح تفضى للطراطير”.
وختم موجّهاً نصيحة لإليسا أن تخفف كل ما يزعجها خصوصاً مواقع التواصل الإجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر ملحم زين عن إعتزال اليسا: قيمة فنية لا يحق لها لأن الساحة “رح تفضى للطراطير” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.