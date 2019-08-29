ملحم زين عن إعتزال اليسا: قيمة فنية لا يحق لها لأن الساحة “رح تفضى للطراطير”

كتب امير فتحي في الخميس 29 أغسطس 2019 11:51 مساءً - إعتبر الفنان ملحم زين في تصريح صحافي أنه لا يحق للفنانة إليسا أن تعلن إعتزالها الفنّ موجّهاً نصيحة لها بالإبتعاد عن كل ما يزعجها.

وأشار زين الى أن إليسا فنانة حساسة وأنه يحب صراحتها، معتبراً أنها قيمة فنيّة وأنه لا يحق لها الإعتزال لأن الساحة الفنية “رح تفضى للطراطير”.

وختم موجّهاً نصيحة لإليسا أن تخفف كل ما يزعجها خصوصاً مواقع التواصل الإجتماعي.