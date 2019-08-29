التصوير ممنوع.. تسريب بطاقة زفاف نجل كاظم الساهر وعروسه

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كتب امير فتحي في الخميس 29 أغسطس 2019 11:51 مساءً - انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة بطاقة حفل الزفاف عمر نجل الفنّان كاظم الساهر وعروسه، والذي من المقرر إقامته في 30 آب الجاري، في فندق سوفتيل بالعاصمة المغربية الرباط.
ووفقاً للأخبار المتداولة فإنّ التصوير ممنوع في حفل الزفاف الذي سيحضره عدد من الشخصيات الهامة سواء من داخل المغرب أو خارجه.
كما أنّ “الساهر” سيُقدّم أغنية خاصة خلال حفل الزفاف كهدية لابنه وعروسه.
يذكر أنّ عمر الابن الأصغر لكاظم الساهر كان قد احتفل بخطبته خلال شهر آذار الماضي، على الطبيبة المغربية نورا الدخش.
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