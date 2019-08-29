التصوير ممنوع.. تسريب بطاقة زفاف نجل كاظم الساهر وعروسه

كتب امير فتحي في الخميس 29 أغسطس 2019 11:51 مساءً - انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة بطاقة حفل الزفاف عمر نجل الفنّان كاظم الساهر وعروسه، والذي من المقرر إقامته في 30 آب الجاري، في فندق سوفتيل بالعاصمة ‏المغربية الرباط.

ووفقاً للأخبار المتداولة فإنّ التصوير ممنوع في حفل الزفاف الذي سيحضره عدد من الشخصيات الهامة سواء ‏من داخل المغرب أو خارجه.

كما أنّ “الساهر” سيُقدّم أغنية خاصة خلال حفل الزفاف كهدية لابنه ‏وعروسه.‏

يذكر أنّ عمر الابن الأصغر لكاظم الساهر كان قد احتفل بخطبته خلال شهر آذار الماضي، على الطبيبة المغربية ‏ نورا الدخش.‏