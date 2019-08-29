ماجد المصري لـ"العين الإخبارية": عشقت اللهجة الصعيدية في "بحر"

أعرب الممثل المصري ماجد المصري، عن تفاؤله بمسلسله الجديد "بحر"، الذي يقوم ببطولته ويبدأ عرضه 2 سبتمبر/أيلول المقبل.

"المصري" الذي قدم مؤخرًا مسلسل "زلزال"، والذي عرض في شهر رمضان الماضي، ويظهر هذه المرة في ثوب جديد، وهي شخصية "بحر"، الذي يشبه قلبه "اللبن الحليب" كما تصفه أمه، لكنه يصارع أمواج الشر، ويواجه قوة عاتية، بينما يسعى لإعادة الحقوق لأصحابها.

وقال "المصري"، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن المسلسل الذي كتبه أحمد عبدالفتاح، وأخرجه أحمد صالح، مصنوع بحرفية، وإن العثور على قصة مكتوبة على هذا النحو الجيد لم يكن أمراً سهلاً، معربا عن سعادته الكبيرة بهذا الدور الذي اعتبره "مفاجأة" لجمهوره.

وحول خروجه من عباءة الشر لشخصية طيبة هذه المرة، قال "المصري": " شخصية (بحر) جذبتني بكل ملامحها وبنائها الداخلي والخارجي، فإذا كان قلبه مثل اللبن الحليب، فإن أمواجه عاتية أيضاً، ولا يستسلم للظلم، فهي شخصية غنية بالمشاعر والتفاصيل".





Advertisements

وحول صعوبات تقديم اللهجة الصعيدية لأول مرة، قال "المصري" إن الخوف تملكه كثيراً قبل البدء في تصوير، ثم زال تدريجياً، خصوصاً مع وجود مصحح للهجة في كل مشهد، لافتاً إلى أنه واجه صعوبة في البداية في نطق بعض الكلمات، وبعد أيام أصبحت اللهجة الصعيدية بالنسبة له شيئاً عادياً ومحبباً لدرجة العشق.





يذكر أن معظم مشاهد المسلسل اعتمدت على التصوير الخارجي، ويتم تقديمه في 60 حلقة، ويشارك في بطولته محمد دياب، وثراء جبيل، وميرنا نورالدين، وعبدالرحمن أبو زهرة، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي، ومنة عرفة.

ويجسد "المصري" خلال أحداث المسلسل شخصية عامل "جريد نخيل"، يصمم المنازل البدائية في الصعيد من الخوص بشكل فني وجمالي، ويتعرض خلال أحداث المسلسل للعديد من الضغوط والمشكلات الاجتماعية.



