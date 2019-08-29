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مهرجان البندقية يمنح ألمودوبار جائزة الأسد الذهبي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن

رويترز

الخميس 2019/8/29 11:57 م بتوقيت أبوظبي

المخرج الإسباني بيدرو ألمودوبار

منح مهرجان البندقية السينمائي، الخميس، المخرج الإسباني بيدرو ألمودوبار، جائزة الأسد الذهبي عن مجمل أعماله، تحية لمسيرته المهنية الطويلة المميزة. 

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شارك المخرج الحائز على الأوسكار والبالغ من العمر 69 عاماً للمرة الأولى في المهرجان في عام 1983 بفيلم "عادات ظلامية" (دارك هابيتس)، كما اشتهر بأفلام مثل "تحدث إليها" (توك تو هير) و"الألم والمجد" (بين أند جلوري).

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ورشحه المهرجان لنيل الأسد الذهبي في عام 1988 عن فيلم "نساء على وشك الانهيار العصبي" (وومن أون ذا فيرج أوف إيه نيرفيس بريكداون) وهو الفيلم الذي أفسح له مكاناً على الساحة الدولية.

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وقال ألمودوبار: "البندقية، هي المكان الذي ولدت فيه كمخرج، بالنسبة لي هذا أمر مميز للغاية".

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وعمل ألمودوبار في العديد من الأفلام مع بينيلوبي كروز وأنطونيو بانديراس وحصد العديد من الجوائز على أفلامه بما في ذلك أوسكار أفضل سيناريو أصلي عن فيلم "تحدث إليها" (توك تو هير).

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وكتب وأخرج فيلم "كل شيء عن أمي" (أول أبوت ماي ماذر) وفاز عنه بأوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية في عام 2000.

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