إليسا لمروان خوري: "أسعد للغاية بالعمل معك".. هل يتعاونان في ألبومها الأخير؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنّ المياه قد عادت إلى مجاريها بين المطربة اللبنانية إليسا، ومواطنها المطرب والملحّن مروان خوري، فمنذ أنْ قدّمت إليسا واجب العزاء في وفاة والدة مروان خوري، كانت بداية لعودة العلاقات بعد سنوات من الخِصام شهدت خلالها حربا إعلاميّة من الطرفين.

وقال مروان خوري، في تصريحات تلفزيونيّة، إنّ الخلافات التي وقعت بينه وبين الفنانة إليسا، أصبحت في الماضي، معلنًا استعداده للتعاون معها مجددًا، حيث استشهد بأنّهما حقّقا ثنائيًا فنيًا ناجحًا في ألبومات سابقة.

وأكّد مروان خوري، خلال تغريدة كتبها عبر حسابه على موقع "تويتر": "لابدّ من تصحيح الخطأ حيث إن السؤال وبالتالي الجواب كان عن الفنانة إليسا وليس المطربة أصالة! مع احترامي ومحبتي للفنانتين".

من جانبها ردّت إليسا على تغريدة مروان خوري، من خلال موقع "تويتر": "أسعد للغاية بالعمل معك"، وهو ما لاقى تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين لكلا النجمين.

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وطالب الجمهور إليسا بأنْ يكون مروان خوري من بين لائحة الشّعراء والملحّنين الذين تتعاون معهم في ألبومها الجديد، والذي أعلنت أنّه سيكون الأخير لها، وبعدها ستعتزل الألبومات الغنائيّة.

واستشهد المتابعون بالتعاونات السّابقة بين مروان خوري وإليسا، في عدد من الأغاني، والتي كان أشهرها "كرمالك، سلملي عليه، يتمون، كرمالك، ذنبي أنا، لو، في شي انكسر".