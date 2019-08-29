نورهان تهين النساء غير الجميلات

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

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""الخليج 365"" من بيروت: أثارت الفنانة اللبنانية نورهان غضب متابعيها على "إنستغرام" بعد تصريحها المؤذي معنوياً للنساء غير الجميلات. حيث تعرّضت لانتقاداتٍ قاسية بسبب التنمّر الذي قامت به ضد من وصفتهن بـ "النساء القبيحات" في فيديو سجلته أثناء قيادة السيارة وعبّرت فيه عن كرهها للنساء غير الجميلات مستخدمةً تعابير مثل "يا بشعة" و"ما حدا يقلّي خلقة ربنا".

ولقد نصحت النساء غير الجميلات شكلاً باللجوء إلى أطباء التجميل لتحسين شكلهن الخارجي قائلة: "في كتير دكاترة تجميل، عملي شي، زبطي سنانك، زبطي وجهك، واللي الله خلقا حلوة أوكي الحمدالله يا الله على هل نعمة وإذا فوق الجمال بتزيد جمال بيكون أحسن متلي يعني".