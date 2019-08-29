شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يختتم خيبتنا فى هذا الموعد استعدادًا لـ"نجوم الضهر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم النجم محمد صبحى عروض مسرحيته "خيبتنا" يومى 6 و 7 سبتمبر المقبل، التى يعرض الموسم الثالث لها حاليا على مسرح مدينة سمبل على طريق "مصر – الإسكندرية" الصحراوى، ليتفرغ لبروفات العرض المسرحى "هنوريكوا نجوم الظهر".

مسرحية "خيبتنا" تتناول ما يحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكى، وتدور المسرحية فى قالب كوميدى غنائى استعراضى يجسد فيها الفنان محمد صبحى شخصية الدكتور "يائس" العالم فى علم الجينات.

Advertisements

وقال محمد صبحى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه يقدم جيلا جديدا من الشباب الموهوب من خلال ثالث عروض مهرجان المسرح للجميع – نجوم الضهر – إذ تعمد المسرحية على عدد من الوجوه الشابة أعضاء فرقة استوديو الممثل الذى أشرف على تدريبهم خلال الفترة الماضية.

مسرحية "نجوم الظهر" تناقش قضية المتاجرة بأحلام الشباب الموهوب وتسليط الضوء على ما أصاب الوسط الفنى من سلبيات أثرت على الفن المصرى بشكل عام .