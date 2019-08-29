شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الأزمات..بدء التحضيرات الأولية للنسخة 5 من مهرجان الخرطوم للفيلم العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم الأحداث التى شدتها دولة السودان الشقيق، بدأت اللجنة العليا لمهرجان الخرطوم للفيلم العربى الاستعداد للنسخة الخامسة من المهرجان، والتى ستشمل الكثير من التغييرات الفنية والتنظيمية على يد كوكبة من المختصين فى شأن السينما – بحسب مدير المهرجان محمد إبراهيم –

كانت النسخة الأخيرة من مهرجان الخرطوم للفيلم العربى قد أقيمت بمشاركة 8 دول عربية تحت شعار "السينما حياة" ب41 فيلمًا عربيًا، من دول مصر، تونس، المغرب، الكويت، الأردن، فلسطين، وسوريا، بالإضافة للسودان، واحتفت بالراحل جميل راتب والراحلة فاتن حمامة والفنان السورى دريد لحام وذلك لمساهمتهم فى إثراء السينما العربية بعدد من الأعمال الخالدة".

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كما كرمت النسخة الأخيرة، الفنان الراحل فاروق الفيشاوى والنجم محمود حميدة رئيس اتحاد الفنانيين العرب مسعد فودة.