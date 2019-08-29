شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من طرحه.. تريلر أخير لـ فيلم السيرة الذاتية The Fanatic والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لـ فيلم The Fanatic تريلر جديدا قبل طرحه يوم 30 أغسطس في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول حول العالم.

فيلم الإثارة The Fanatic من بطولة جون ترافولتا، ديفون سوا، أنا جولجا، يعقوب جرودنيك، جيمس باكستون، جوش ريشمان، جيسيكا اوبرواجا، مارتا جونزاليس رودين، مارتن بينيا، كينيث فارمر، إيلي ماتاراتزو، جيف تشيس.

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العمل من إخراج فريد دورست الذى شارك في التأليف ديف بيكرمان.

القصة مستوحاة من أحد المعجبين بالحياة الحقيقية الذين تابعوا فريد دورست، عازف الجيتار لـ فريق ليمب بيزكيت، الذي تعرض للخداع لمقابلة بطل الحركة المفضل له، ثم يصطاد موس دونبار للحصول على تفاعل المشاهير الذي يشعر أنه يستحقه، ومن ثم تبدأ تصرفات موس في اتخاذ منعطف غريب، وبناءً على نصيحة صديقه له، يبدأ موس في القيام بزيارات متكررة إلى منزل بطله الخاص. مع استمرار تصاعد الزيارات، يجد دنبر نفسه في خطر متزايد.