شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين.. إذاعة 5 حلقات مجمعة من "قيد عائلى" وبداية الحلقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان صلاح عبد الله، إذاعة شبكة قناة "دراما Dmc " الاثنين المقبل 5 حلقات مجمعة من مسلسل "قيد عائلى" يليها بدء إذاعة الحلقات الجديدة من المسلسل وذلك فى تمام الساعة 11مساء .

يدور المسلسل حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة في الصراع والذي يدور بين الجميع -الكبار والصغار- ونكتشف أنه يمتد في جميع الاتجاهات وهكذا الكثير.

مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.

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