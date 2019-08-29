شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى ترد على أخبار زواجها بفستان زفاف.. وجمهورها: عقبال فرحك بجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الفنية أخبارًا عن ارتباط الفنانة منة شلبى اختلفت بين خطبتها وزواجها دون إعلان، ووقع المتابعون فى حيرة لسنوات طويلة كيف لفتاة مثل منة شلبى فى جمالها ونجوميتها ولم يقتحم قلبها رجل حتى الآن !

منة شلبى ردت على تلك الأخبار بنشر صورة بفستان زفاف أبيض عبر حسابها على انستجرام، وبجوارها النجمة هند صبرى من فيلم "بنات وسط البلد"، وعلقت: صورة حصرية من الفرح اللى بيقولوا عليه" فى إشارة منها إلى أن كل الأخبار التى ترددت حول زواجها مجرد شائعات وليست حقيقة.

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وعلق متابعو منة شلبى على الصورة، أحدهم كتبت: "عقبال فرحك اللى بجد" وأخرى علقت: "طب ما تعمليها بجد يا منة يارب نفرح بيكى قريب"، وجاء فى تعليق ثالث: "إن شاء الله تبقى حقيقة".