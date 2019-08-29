شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاحه مع محمد فضل شاكر.. أغانى جديدة لنجوى كرم ونانسى بتوقيع أحمد ماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشاعر اللبنانى أحمد ماضى، إنه سعيد بردود الأفعال على أغنية " من هلأ"، والتى قدمها المطرب محمد فضل شاكر، موضحا أن الأغنية مختلفة كما أن لها طابع مختلف.

وأضاف أحمد لـ"الخليج 365" أنه في مراحل التحضيرات الأولى لعدة أغانى جديدة سيقدمها مع عدد كبير من النجوم منهم يارا، ونجوى كرم، وفضل شاكر، ونانسى عجرم، لطرحها فى ألبوماتهم الجديدة، معربا عن أمنياته أن تنال هذه الأغانى إعجاب الجمهور فى مختلف أنحاء الوطن العربى.

الشاعر أحمد ماضي قدم العديد من الأغانى الناجحة لكبار نجوم الغناء منهم فضل شاكر، وإليسا، و زياد برجى، ونانسى عجرم، وراغب علامة، ووائل جسار، وآدم، ومايا دياب.