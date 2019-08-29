إيهاب فهمي ينتهي من تصوير مسلسل "قيد عائلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:
انتهى الفنان إيهاب فهمي اليوم، الخميس، من تصوير أحداث دوره في مسلسل "قيد عائلي"، المقرر عرضه السبت المقبل على فضائية "دي إم سي".
وقال فهمي إنه انتهى من تصوير دوره بالمسلسل بشكل نهائي في منطقة الهرم، مضيفا أنه من المقرر الانتهاء من تصوير العمل كاملا، خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.
ومسلسل قيد عائلي، يشارك في بطولته ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، نضال الشافعي، صلاح عبدالله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالي، دنيا عبدالعزيز، صبري فواز، محمد محمود عبدالعزيز، أحمد التهامي، محمد نجاتي، أميرة هاني، ومن إخراج تامر حمزة.
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