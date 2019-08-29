صور| إلهام شاهين من سوريا: "قضيت بها أجمل أوقات عمري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشرت الفنانة إلهام شاهين مجموعة من الصور، خلال وجودها في سوريا، عبر حسابها على إنستجرام.
وظهر في الصور مع الفنانة صفية العمري والإعلامية بوسي شلبي.
وكتبت تعليقا على الصور: "شعب سوريا أحبابي وأصدقائي وأحلي ذكرياتي قضيت في سوريا أجمل أوقات في عمري، بلد جميلة وشعبها طيب، وأماكنها حلوة، بلد كلها عراقة وأصالة وقيمة كبيرة وإنسانية، معاني كتير بتجمعنا بالشعب السوري، عاشت سوريا وتحيا مصر".
وتتواجد الفنانة إلهام شاهين في سوريا، بهدف المشاركة في معرض دمشق الدولي في دورته الـ 61، الذي افتتحت فعالياته أمس الأربعاء.
وشارك في حفل الافتتاح وفد مصري، يضم النجم محمود حميدة، وصفية العمري، والنجمة عفاف راضي، وإلهام شاهين.
ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه للجمهور غدًا الخميس، ويستمر حتى 6 سبتمبر المقبل.
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