كيف سخرت منة شلبي من شائعة ارتباطها؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
سخرت الفنانة منة شلبي من تداول أحد المواقع الإخبارية شائعة استعدادها للزواج في 2020، بعدما قابلت فارس أحلامها.
وكتبت منة في تعليقها على الشائعة عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر": "بجد؟.. هو مين طيب ما تقولولي".
واستكملت سخريتها عبر "إنستجرام" بنشر صورة تجمعها بالفنانة هند صبري من فيلم "بنات وسط البلد"، ظهرت خلالها مرتدية فستان زفاف، معلقة "صورة حصرية من الفرح اللي بيقولوا عليه".
كان أحد الموقع أشار إلى ارتباطها بشاب من خارج الوسط الفني، مؤكدًا أنها احتفلت بخطبتها مؤخرًا، ومن المقرر أن تعلن رسميًا الخبر نهاية الصيف الجاري، على أن يتم الزفاف في 2020.
جدير بالذكر أنه يُعرض لمنة شلبي حاليًا في دور العرض السينمائي، فيلم "خيال مآتة"، بطولة: أحمد حلمي، وانتصار وبيومي فؤاد وخالد الصاوي ولطفي لبيب، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.
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