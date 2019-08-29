أميتاب باتشان يحضّر وصيته ويثير قلق معجبيه

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 أغسطس 2019 10:38 مساءً - في خطوة أثارت القلق بين معجبيه ، أعلن نجم بوليوود أميتاب باتشان عن وصيته التي تشمل تفاصيل حول ممتلكاته وثروته وطريقة توزيعها بين أبنائه .

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وأعلن نجم بوليوود القدير أن ممتلكاته ستقسم بالتساوي بين ابنه ابهيشيك وابنته شويتا.



وعلى الرغم من أنّ ابنه ابهيشيك باتشان هو الممسك الوحيد بزمام أمور إدارة ممتلكات والده ، إلا أن أميتاب يكنّ علاقة حب كبيرة لابنته وهو الداعم الاول لها في جميع أعمالها .

لطالما دعم اميتاب ابنته شويتا





وساهم دعم أميتاب لأولى مشاريع ابنته شويتا الروائية بتحويل روايتها الأولى ” أبراج الفردوس” إلى واحدة من أفضل الكتب الخيالية مبيعًا، وعبّر عن ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي مشيداً بها على هذا الإنجاز وكتب: “لا شيء يُشعر الأب بالفخر أكثر من هذا الإنجاز الذي حققته ابنته. إن البنات مميزات”.



وجاء الحديث عن وصية الممثل السبعيني بالتزامن مع إعلانه أنه “يعيش على 25%” من كبده على مدى السنوات العشرين الماضية.



وأوضح، أن 75% من كبده قد أصيب بأضرار بسبب ضخ الدم بشكل سيئ، ولكن لأنه كان قادرًا على اكتشافه، حتى بعد الكثير من الأضرار التي لحقت بالكبد، فإنه قادر على العمل بشكل جيد مع 25% من الكبد.