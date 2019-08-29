شاهد: أصالة تشعل حفلات ليالي عكاظ وسط حضور حاشد

أحيت الفنانة السورية أصالة ثالث حفلات “ليالي عكاظ” في الطائف مساء الأربعاء، حيث امتاز الحفل بأجواء رائعة وحضور حاشد. وتأتي “ليالي عكاظ” الغنائية ضمن فعاليات “موسم الطائف” من تقديم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. وأعربت أصالة عن فرحتها للوقوف على خشبة مسرح “سوق عكاظ” الذي يُمثل حراكاً ثقافياً وتراثياً متميزاً، بحسب تعبيرها. Advertisements

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