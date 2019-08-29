«مبارز» يكشف تفاصيل صورة غيرت مصير عادل إمام

أكد عادل مبارز الشهير بـ«مصور النجوم» أنه لم يدرس فنون الفوتوغرافيا وأن عشقه للتصوير بدأ منذ الطفولة.

وقال عادل لـ«الوفد»: بدأت بتصوير الأفراح وعندما أنهيت دراستى الجامعية التحقت بالعمل فى وكالة انباء الشرق الأوسط وكنت مراسلا حربيا، وشاءت الظروف أن أذهب مع رئيس قسم الفن بالوكالة لعمل لقاء مع الفنان الراحل نور الشريف الذى استقبلنى بحفاوة كبيرة.

أضاف: نشرت صور الفنان نور الشريف بشكل جيد ومن هنا قررت الانتقال الى مجلة الكواكب المعنية بتغطية روافد الفن والابداع، تألقت فى هذه المرحلة ونشأت صداقة قوية بينى وبين عدد كبير من النجوم مثل نيللى ونبيلة عبيد وليلى علوى والهام شاهين

واصبحت مصور النجوم

وعن علاقته بالزعيم عادل إمام قال: تربطنى علاقة طيبة بـ«عادل إمام» وقد بدأت فى نهاية السبعينيات ويعترف عادل امام دائما بموهبتى ويؤكد لكل المقربين منه اننى كنت سببا فى تغيير مجرى حياته.

ويكشف «مبارز» عن حكاية الصورة التى غيرت حياة عادل امام قائلا: طلب الزعيم التصوير ورحبت بالموضوع وذهبت اليه فى مسكنه، واقترحت على الزعيم ان يبدو جادا وغاضبا فى بعض الصور، فى البداية رفض الزعيم ورد قائلا «انا كوميديان» ازاى اظهر حزين ومكشر فى الصور؟!

اقنعته بالتقاط عدد محدود بهذا

Advertisements

الشكل وبعد ذلك اقوم بتصويره فيلما كاملا بنظرات مضحكة وحركات تبعث على التفاؤل،

يتابع عادل مبارز: المفاجأة ان الصورة الجادة نالت اعجاب عادل امام وتم نشرها على غلاف الكواكب وعدد من المجلات، تصادف ان المخرج سمير سيف كان مشغولا بالتحضير لتصوير فيلم « المشبوه» وكان قد استقر على ترشيح عادل امام لدور الضابط وفاروق الفيشاوى لدور المجرم الذى يقع فى حب سعاد حسنى.

اتصل بى المخرج سمير سيف وقال لى انه مبهور بالصور وبسببها قرر ان يغير دور عادل امام فى المشبوه وأسند له دور المجرم الذى يحاول تصحيح مجرى حياته وبالفعل تغيرت الادوار بعد ذلك.

وبسؤاله عن محبي عدسته من النجوم العرب قال «كاظم الساهر وراغب علامة و نوال الزغبى».

المعروف ان عادل مبارز قدم برنامجين فى التليفزيون الاول بعنوان: «المصوراتى»، والثانى: «صور متصورتش لسه».