خاص "الفن"- أندريه معلولي: ميادة الحناوي أكبر من التقييمخاص - هذا موعد اصدار اغنية زياد برجي "لعيونك...

ميرنا وليد - بيروت - بعد انقطاع طويل، تعود الفنانة السورية ​ميادة الحناوي​ لتغني في ​معرض دمشق الدولي​، وتقف مساء اليوم على مسرح دار الأسد للثقافة والفنون، لتحيي أولى الفعاليات الفنية المرافقة للمعرض.

لكن العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أثاروا الجدل، بسبب البوستر الإعلاني المعلق في ساحة الأمويين، وقالوا إنه من الخطأ أن تكون صورة الحناوي بنفس حجم صورة الفنانة المصرية ​عفاف راضي​ والفنانة اللبنانية و​عبير نعمة​، المشاركتان أيضاً في المعرض.

مدير دار الأسد ​أندريه معلولي​، قال لموقع "الفن": "لا أشعر أن هناك مشكلة، ولا أعتقد أن هذه التفاصيل مهمة، فالبوستر لا يحدد قامة وقيمة وأهمية أي فنان، فكل فنان دور ولون وستايل وحضور مختلف عن الآخر".

وأضاف: "البوستر إعلاني ليس أكثر، وليس عندي قوانين تحدد حجم الصورة، وميادة الحناوي أكبر من التقييم، بل هي مكسب أنها وافقت على المشاركة في هذه الفعاليات، وهي غنية عن التعريف وفخر لنا أن نراها تغني على مسرح هذا الصرح الحضاري".

يُذكر أن عفاف راضي ستغني على المسرح ذاته يوم 31 آب/أغسطس الحالي، بينما تختتم عبير نعمة الفعاليات بحفل يوم 5 أيلول/سبتمبر المقبل.