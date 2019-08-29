خاص - هذا موعد اصدار اغنية زياد برجي "لعيونك الحلوين"

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان ​زياد برجي​ لاصدار اغنية وكليب لعيونك الحلوين غدا الجمعة عند الساعة الثالثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية والراديوهات حسب ما علم موقع الخليج 365، وسيطل زياد بصورة شبابية جدا بهذا الكليب الذي صوره بالستوديو بإطار شبابي راقص وجريء الى حد ما .

والجدير ذكره أن الأغنية من كلماته وألحانه وتوزيع هادي شرارة. وكان صرح برجي سابقا في موقع "الفن" بأنه يعمل مع المخرج ​فادي حداد​ حالياً على وضع اللمسات النهائية، على كليب الأغنية الجديد واعتبر أنه يستمع فقط الى المقربين منه ويأخذ برأيهم.