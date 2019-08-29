خاص الفن- صلاح الكردي يتعاون مع هذا الفنان اللبناني وشيماء هلالي

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان ​صلاح الكردي​ لعدد من التعاونات الجديدة بين عدد من الفنانين منهم الفنان رضا والفنانة شيماء هلالي . كما يستعد صلاح لاصدار اغنيته الخاصة من كلماته والحانه قريبا.

ايضا عمل جديد منتظر بين الفنان صلاح الكردي والفنانة سيرين عبد النور وقد نشر صلاح صورة جمعتهما واشاد بسيرين فعلقت بدورها :"اخ يا قلبي .... شو غنية كل المشاعر فيها متل يللي كتبها ولحنها".

الاغنية ستكون ضمن مسلسل سيرين الجديد المتوقع اسمه "الديفا" والذي سيجمعها مع يعقوب الفرحان وعدد من الممثلين اللبنانيين وغير اللبنانيين على mbc . وحسب ما علم موقع الخليج 365 ستكون الاغنية ضمن حلقات المسلسل وليست شارته الخاصة وهي من توزيع جيمي حداد.