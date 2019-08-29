خاص الفن- كاريس بشار ترافق باسل خياط في هذا العمل

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" بشكل خاص أن الممثلة السورية ​كاريس بشار​ مرشحة لتؤدي دور البطولة في مسلسل "عهد الدم" من تأليف إياد أبو الشامات وإخراج رامي حنا، لترافق مواطنها ​باسل خياط​ الذي يؤدي دور البطولة الذكورية، على أن توقع العقد الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، علماً أنهما الممثلان السوريان الوحيدان في هذا العمل، بينما باقي الممثلين من لبنان.

وينطلق تصوير العمل في شهر أيلول المقبل، بين لبنان وبعض الدول الأوروبية، وسيتم عرضه على عدة فضائيات تلفزيونية إلى جانب منصات الإنترنت، ويندرج ضمن إطار بوليسي تشويقي، تتمحور قصته حول فكرة التحولات التي من الممكن أن تصيب أب لطيف لعائلة عادية، وتضعنا أمام سؤال مفاده: "هل يمكن لرجل كهذا أن يصبح مجرماً وما الذي يدفعه لهذا الشيء؟".

ووفق معلوماتنا فإن العمل سيقتصر على 10 حلقات فقط (مدة الحلقة الواحدة 50 دقيقة) لأنه مقتبس عن عمل آخر أجنبي من عشر حلقات.

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