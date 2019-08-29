موجز "الفن": ممثلة كويتية تؤكد زواج عمرو دياب ودينا الشربيني.. وأحمد فلوكس يتمنى الموتإيما بونتون...

ميرنا وليد - بيروت - ممثلة كويتية تؤكد زواج عمرو دياب ودينا الشربيني وأحمد فلوكس يتمنى الموت موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية خاص الفن- رامي عياش في بطولة فيلم أكشن https://www.elfann.com/news/show/1250930 أحمد فلوكس يتمنى الموت!!-بالصورة https://www.elfann.com/news/show/1250921 لطيفة تتهم فنانة بالتجسس عليها https://www.elfann.com/news/show/1250865 بالصور- ميريام فارس مجدداً بفستان الزفاف https://www.elfann.com/news/show/1250876 ممثلة كويتية تؤكد زواج عمرو دياب ودينا الشربيني- بالصورة https://www.elfann.com/news/show/1250912 هند صبري تتألق بإطلالتين في مهرجان البندقية..وتعبر عن فخرها بإنتمائها لأسرة السينما العالمية https://www.elfann.com/news/show/1250929 Copyright : ElFann.com المزيد المزيد

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