إيما بونتون عانت من مرض في الرحم ورغم ذلك حملت.. وقبّلت نجمة شهيرة وميل بي فضحتهما

ميرنا وليد - بيروت - ولدت إيما لي بونتون في 21 كانون الثاني/ يناير عام 1976، هي مغنية وكاتبة أغانٍ وممثلة ومقدمة برامج إذاعية وتلفزيونية كما أنها كانت في فرقة Spice Girls التي تشكلت في التسعينيات.

في عام 2013 بدأت العمل كمقدمة إذاعية في برنامج Heart Breakfast Show في لندن مع جيمي ثيكستون، كما قدمت برنامجها الخاص في أمسيات الأحد، إضافة إلى متابعتها مسيرتها الفنية كمغنية.

مسيرتها المنفردة

صدر ألبوم ​إيما بونتون​ الأول A Girl Like Me في نيسان/أبريل 2001، واحتل المرتبة الرابعة في ​المملكة المتحدة​، وحصلت شركة Phonographic Industry البريطانية على الشهادة الذهبية بعد أن تجاوزت مبيعات ألبوم إيما بونتون المئة ألف نسخة، كما أصبح الألبوم "رقم واحد" في المملكة المتحدة ونيوزيلندا.

أصدرت إيما بونتون ألبومها الثاني تحت عنوان Free Me في شباط/فبراير عام 2004، وحققت أغنيات عديدة في هذا الالبوم بالذات نجاحاً بارزاً. بعد إصدار ألبومها الثالث "Life in Mono"، عادت إيما بونتون إلى فرقة Spice Girls الشهيرة، التي كانت من أعضائها قبل أن تتفكك في عام 2007، للقيام بجولة دولية. ومن عام 2003 إلى عام 2012، لعبت دوراً متكرراً في المسلسل الكوميدي Absolutely Fabulous.

في شباط/فبراير عام 2019 أصدرت إيما بونتون أول أغنية لها منذ 12 عاماً، وحملت عنوان "Baby Please Don't Stop"، استعداداً لألبومها الرابع My Happy Place.

حياتها الخاصة

في عام 1997 واعدت إيما بونتون المغني البريطاني الشهير ​لي برينان​، الذي تزوج بعدها من الممثلة ليندسي أرماوو. وفي العام نفسه، كانت قد ارتبطت لفترة قصيرة بالممثل الأميركي ​ليوناردو دي كابريو​، لكن هذه العلاقة لم تكن جدية في الأصل، ولذلك لم تدم.

في عام 1998، بدأت إيما بونتون بمواعدة المغني البريطاني ​جاد جونز​، لكنها انفصلت لأول مرة عنه في أيار/مايو عام 1999، ومن أيلول/سبتمبر عام 1999 إلى أيلول/سبتمبر عام 2000، كانت إيما على علاقة مع لاعب كرة القدم الإنجليزي ريو فرديناند، الذي تعرفت عليه عن طريق اللاعب المعتزل ديفيد بيكهام وزوجته وزميلتها في Spice Girls فيكتوريا بيكهام.

في تشرين الاول/نوفمبر عام 2000 ، عادت إلى جونز لكنهما انفصلا للمرة الثانية في آذار/مارس عام 2002.

في عام 2003 إرتبطت إيما بونتون لفترة وجيزة بالمغني الأميركي ​جاستين تيمبرليك​. ولكن في عام 2004 عادت الى جاد جونز مرة ثالثة، وإستقرا حتى أعلنت حملها في 26 كانون الثاني/يناير عام 2007 .

ولدت طفلتها الأولى التي اسمتها بو لي جونز في 10 آب/أغسطس عام 2007، وفي 6 أيار/مايو عام 2011 وُلد إبنها الثاني تيت لي جونز، إلا أنها صرحت في عدة مناسبات أنها لا تريد الزواج لا في إحتفال مدني أو ديني من جونز، على الرغم من أنهما يتواعدان من حوالى 20 عاماً، وهما مخطوبان من 8 سنوات تقريباً.

قبّلت نجمة شهيرة و​ميل بي​ فضحتهما

تشاركت إيما بونتون ومقدمة التلفزيون ​هولي ويلوبي​ ذات مرة "قبلة رومانسية" في إحدى الليالي، وروت القصة زميلة إيما في Spice Girls ميل بي، والتي يبدو أنها تعرف العديد من الأسرار، وقالت: "لقد فعلت ذلك مع هولي ويلوبي لأنها أخبرتني في الليلة السابقة أنها قضت ليلة في الخارج وقبلت فتاة فنانة، حتى اعترفت ان هذه الفتاة الفنانة كانت إيما نفسها".

معاناتها مع المرض

كشفت إيما بونتون عن معركتها مع التهاب يؤثر على بطانة الرحم، وقالت إن الأطباء أخبروها عندما كانت تبلغ من العمر الـ25 عاماُ، أنها قد تعاني من المشاكل في الحمل، الأمر الذي أثّر عليها وحطمها في ذلك الوقت، ولكن عندما إكتشفت أنها حامل في المرة الأولى، كان ذلك كأعجوبة بالنسبة إليها.