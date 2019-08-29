هجوم على حلا شيحا بسبب هذه الصور

خضعت الفنانة العائدة من الاعتزال حلا شيحا لجلسة تصوير اعتبرها البعض جريئة، إذ تمّ التقاط بعضها على السرير.

ورغم أن الفنانة بدت محتشمة في الصور، إلا أنّ البعض هاجمها، ووجد أنّ الصّور لا تليق بمكانتها كفنانة اعتزلت وارتدت الحجاب وعملت كداعية قبل سنوات.

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يذكر أنّ حلا كانت قد نشرت صوراً عائلية مع أطفالها الأربعة، وبدت خلالها سعيدة بلم شمل أسرتها، إلا أنها منعت خاصية التعليقات خوفاً من أي تعليقات مسيئة.

فما رأيكم بصور حلا وهل تستحق كل الضجّة المثارة؟