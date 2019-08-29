صور: هند صبري تتعرّض للانتقادات بسبب هذه الإطلالة في مهرجان فينيسيا

تعرّضت الممثلة التونسية هند صبري للانتقادات، خلال ظهورها ضمن لجنة تحكيم جائزة الفيلم الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حيث نشرت عدة صور مع أعضاء لجنة التحكيم على السجادة الحمراء لحفل افتتاح المهرجان الأعرق دوليا، مؤكدة فخرها لانتمائها لأسرة السينما العالمية.

وانتقد متابعو هند على السوشال ميديا إطلالتها، مؤكّدين أنّ ذوقها خانها هذه المرّة، وأنّها لم توفق في اختيار ما يناسب مناسبة كبرى كهذه، في حين رأى البعض الآخر أنّ هند بدت أنيقة ببساطتها حيث أطلت بفستان يعكس شخصيتها.

وكان حفل افتتاح الدورة الـ76 من مهرجان فينيسيا السينمائى أقيم على مسرح القصر في مدينة البندقية في إيطاليا.

Advertisements

إقرئي ايضًا:

هند صبري: اتلقى علاجا نفسيا وزوجي لا يشاهد اعمالي

يذكر أن إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي اختارت هند صبري لتصبح أول فنانة عربية لتنضم لعضوية لجنة تحكيم جائزتها الجديدة "أفضل عمل أول"، بينما تم اختيار فيلم "المرشح المثالي" للمخرجة السعودية هيفاء المنصور، ليكون الفيلم الوحيد من المنطقة العربية في المسابقة الرسمية بينما تشارك السينما التونسية واللبنانية والأردنية والسودانية في المسابقات الفرعية.