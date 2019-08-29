قرار قاسٍ بحقّ ريهام سعيد وهذا ما ينتظرها

في استكمال لقضية الإعلامية ريهام سعيد، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قرارا رسميا بمنع ظهورها لمدة عام على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية كافة.

وجاء القرار بناءً على توصية لجنة الشكاوى التي تولت التحقيق مع ريهام سعيد، في شكوى تقدم بها المجلس القومي للمرأة بعد توجيه ريهام إهانة للبدينات.

القرار الرسمي صدر بعد مناقشة نتائج التحقيقات مع ريهام سعيد وطبقا للبيان الرسمي الصادر بالعقوبة، فقد خلصت لجنة الشكاوى إلى أن المذيعة المشكو في حقها ارتكبت جريمة إعلامية بالإساءة إلى سيدات مصر وخلطت بين رأيها الشخصي وبين واجبها الإعلامي، وخالفت المعايير المهنية باستخدام عبارات وألفاظ وأوصاف تمثل إهانة واضحة وصريحة وبشكل عام لسيدات مصر.

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وأكد تقرير لجنة التحقيق أن المشكو في حقها تفتقر إلى الحس الإعلامي والإنساني، حيث ارتكبت المخالفات الآتية: خلطت بين مرضى السمنة، وبين أصحاب الأجسام الممتلئة، وسببت الإحباط للمرضى والاستياء للمشاهدين باستخدامها عبارات وأوصاف تمثل إهانات بالغة للمرأة المصرية، تلميحاً وتصريحاً، تضاربت أقوالها خلال جلسة التحقيق فتارة تعتذر وتارة أخرى تؤكد أنها لم تخطىء، ما يعني عدم قدرتها على التمييز والتفرقة بين القواعد الإعلامية الواضحة وبين الآراء الشخصية الرخيصة، وبين النصيحة والإهانة.

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وترى اللجنة أن برنامج "صبايا" كما بينت التحقيقات وأقوال المشكو في حقها يقدم خدمة للمجتمع، ولا يوجد أي مبرر لوقفه، وتثمن اللجنة في هذا الصدد القرار الذي أصدرته إدارة قنوات الحياة بوقف البرنامج فور استياء المشاهدين من الحلقة، ما يعكس احتراماً واضحاً للمشاهدين وتقديراً لحقوقهم.

وترى اللجنة ومن خلال التحقيقات ومشاهدة الحلقة المذكورة أن المذيعة لم تبدِ الحرص الكافي عند الحديث عن المرأة المصرية، ولم تبدِ الاحترام الواجب لنساء مصر العظيمات فأخرجت الكلمات القبيحة لتصيب ملايين المصريات بالإحباط والقلق وهو ما يتعارض تماماً مع دور الإعلامي في تقديم الأمل للمرضى والاحترام الكافي للمشاهدين، باختيار الألفاظ والعبارات الواضحة والصريحة والتي تعكس الدور الحقيقي للإعلام في خدمة المجتمع وليس إهانة أغلى ما فيه.

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وأكد مصدر من داخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر أن قرار إيقاف ريهام سعيد استند للمادة 27 من لائحة الجزاءات التي وضعها المجلس لمواجهة حالات مخالفة ميثاق الشرف المهني أو المعايير التي يقرها المجلس أو الأعراف المكتوبة "الأكواد"، وارتكاب ما يشكل جريمة جنائية أو التحريض على ارتكابها، أو ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في القانون أو اللوائح الصادرة بناء عليه، واعتبارات الأمن القومي بعدم إثارة الجماهير أو الإضرار بمصالح الدولة، ويكون قرار المجلس في جميع الحالات مسببا.

ومن المقرر أن تمثل ريهام أمام القضاء المصري يوم 14 أكتوبر المقبل، بعدما تم التقدم بجنحة مباشرة ضدها تتهمها بازدراء طائفة من الشعب المصري، والسب والقذف وترويج أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.



