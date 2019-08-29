ميريام فارس تطل بفستان الزفاف بدون عريسها

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احتفلت الفنانة ميريام فارس بمرور 5 سنوات على زواجها من داني متري، وقامت بنشر صور لها بالثوب الأبيض، ولم يظهر داني معها في الصور، بسبب عدم رغبته في الظهور الاعلامي، اذ ان الصورة الوحيدة التي جمعتهما بابنهما جايدن، نشرتها ميريام وقد غطت فيها وجهيهما.
وعلقت ميريام على الصور، بأنها وزوجها إحتفلا بعيد زواجهما الخامس وأكدا مجدداً على الوعود التي قطعاها لبعضهما.
يذكر أن ميريام لم تعد الى الوسط الفني ولا الى السوشال ميديا كما كانت في السابق، اذ لا تزال اطلالاتها نادرة، رغم انها تعافت من مرضها، واطلقت كليب "قومي" الذي حظي بالنجاح، ولم تطلق بعده أي عمل.
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