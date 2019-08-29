شاهدوا بطاقات دعوة زفاف عمر ابن كاظم الساهر

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رغم السرية التي فرضها الفنان كاظم الساهر على حفل زفاف ابنه عمر، تم تسريب بطاقات حفل زفاف عمر والدكتورة المغربية نورا الدخش، الذي سوف يقام غد الجمعة في أحد فنادق الرباط.
عمر هو الإبن الأصغر للفنان كاظم الساهر من زوجته الأولى، وهي إبنة عمه التي تقيم حالياً في دبي، والتي كان قد تزوجها بعمر مبكر وما لبث أن حصل الطلاق بينهما، بعد أن أثمر زواجهما عن ولدين: هما وسام وعمر.
وسام تزوج مرتين وهو أب لطفلتين سارة وآية من زوجته الأولى سارية الصوفي، أما عمر فعقد خطوبته على نور الدخش في شهر آذار \مارس الماضي.
من ناحية أخرى، لم يعرف مصير خطوبة كاظم الساهر من التونسية سارة المقني، وسيكون يوم غد الفاصل للاجابة عن السؤال، هل تزوج كاظم ام انفصل عن سارة، اذ ان حضورها الزفاف من عدمه سيجيب على الكثير من الاسئلة.
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