الدراما المكسيكية تعود في "لحن الانتقام" على MBC4

بعد انحسارها، تعود الدراما المكسيكية المدبلجة إلى العالم العربي، من خلال مسلسل جديد يحمل اسم "لحن الانتقام".
لا شيء أقسى من أن يشعر المرء بالظلم، وبتواطؤ المحيطين به ، خصوصاً إذا ما أتاه الغدر من قِبَل أكثر شخص أحبه ووثق به. هذه الفكرة التي تنطلق منها أحداث مسلسل "لحن الانتقام" الذي يُعرض على MBC4.
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تبدأ الحكاية مع ياميلي المؤلفة الموسيقية الجميلة والموهوبة التي شجعها والدها على احتراف الفن، قبل أن يتحول هذا الأخير إلى ضحية، حيث يتم تصفيته على يد إحدى العصابات المسلحة. وبعد تعرضها للظلم من المغني تشارلي الذي عاشت معه أجمل قصة حب، وتعتبر أنها خسرت أهلها ومستقبلها بسببه، وأنه تواطأ عليها لإدخالها إلى السجن حيث أمضت ما يزيد عن 15 عاماً من حياتها في أحد سجون الولايات المتحدة الأميركية، تقرر العودة للانتقام، وتبدأ التنسيق مع إدارة مكافحة الممنوعات للإيقاع بمن ظلمها، لتخوض بذلك رحلتها مع الانتقام.
· يُعرض مسلسل "لحن الانتقام" على MBC4، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 08:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 11:00 ليلاً بتوقيت السعودية.
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