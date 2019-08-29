فيديو: ريهام سعيد: أقاربي ماتوا بالسمنة وما حصل بحقّي أشبه بالذّبح

نشرت الإعلامية ريهام سعيد فيديو وصفت فيه قرار منعها من الظهور على وسائل الإعلام كافة لمدة عام بـ "الذبح"، وأكدت أنها لن تقوم بتقديم تظلّم لأنّها مصرّة على قرارها بالاعتزال، مؤكدة أنها أضاعت 16 عاماً من عمرها، وأنها قدمت الكثير لكنها لم تقابل إلا بالجحود.

ريهام طمأنت في البداية محبيها إلى حالتها الصحية، وقالت إنها تحترم قرار منعها من الظهور الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم، مؤكدة أنها تشعر بتعب شديد، لأن هناك أشخاص يقومون بحملات ممنهجة للهجوم عليها.

وأضافت ريهام: فيه ناس تخلي 200 ألف أو نص مليون شخص يحددوا مصيرك من خلال السوشيال ميديا، منعرفش الناس دي مين ولا مين اللي شغالين وراهم، بس هو جه الوقت اللي آخذ بالي فيه من ولادي".

Advertisements

وحاولت تبرئة نفسها من تهمة إهانة البدينات موضحة أنها الإعلامية الوحيدة التي تحركت بسرعة من أجل مساعدة مرضى السمنة منذ 11 عامًا، وقامت بعمل خمس حملات من أجل علاج أصحاب الوزن الزائد، كما أنها قامت بجولات جري مع السيدات المصابين بالسمنة من أجل تشجيعهم على التخسيس.

وأشارت إلى أن شقيق والدها وشقيقة والدتها توفوا بسبب السمنة، معبره عن فخرها بنفسها وبما قدمته على التليفزيون، وقالت: القرار بيقول إني عملت جريمة في حق الست المصرية، ده أنا أول إعلامية أو الوحيدة اللي عملت حملة للحقن المجهري عشان الست المصرية يبقى عندها ولاد، وأول واحدة قولت للست المصرية لو ابنك عنده ثقب في القلب هاتيه ومتخافيش عليه، وأنا الوحيدة اللي لفيت العالم كله عشان أدور على أطباء يعالجوا الأطفال الذين يعانون من مشاكل عديدة، أنا اللي عملت مبادرة لرعاية مصابي متلازمة داون وفتحت مدارس خاصة عشان الست المصرية تحط أبنائها فيها ويحصلهم تأهيل، أنا عملت حاجات كتير أوي، وفي الآخر يقولوا إني عملت جريمة.



تابعت ساخرة: فعلا.. أنا غلطانة إني الإعلامية الوحيدة اللي اشتغلت في الخير، والوحيدة اللي راحت المسجد الأقصى ونقلت اللي الفلسطينيين بيعانوا منه هناك، ونزلت أنفاق في رفح أيام حكم الإخوان رغم إنه كان خطر عليا وقولت الأسلحة بتتهرب من هنا، فعلًا أنا غلطانة.

وتابعت: يمكن غلطت لما عملت حملة إدمان وعالجت شباب كتير أوي، ومحدش يقول أنا مغرورة وطالعة تقول أنا عملت خير أنا فخورة بنفسي، بشكر كل الصحفيين اللي أثروا على الرأي العام ووقفي، رغم ثقتي الكاملة بأنهم لم يشاهدوا الحلقة من البداية، ولكن لما بيعوزوا يدبحوا حد السكينة بتبقى جاهزة وانا اتدبحت!!

وأضافت: كل واحد خد 30 ثانية وبنوا عليها، انتوا كده مش سببتوا لي الضرر، كله خير من عند ربنا، كل أملي في الحياة إن الناس كلها تبقى مبسوطة، أنا عملت كل أنواع الخير سواء عمليات تغيير مفاصل وزرع قوقعة، زرع كبد زرع كلي، كل قرية ومحافظة ومنطقة شعبية فيها واحد أنا عالجته عمرهم ما هينسوني، لو اتمنعت عشان الناس تنساني محدش هينساني لأني عالجت أبنائهم، ربنا اختارني إني أعمل كده، مش هعمل تظلم أنا مرتاحة كدة ومبسوطة كده، الحلقة اللي قبل اللي اتوقفت بسببها كانت بعنوان تحية للسيدة المصرية.

وختمت قائلة: قالولي في التحقيق إني قولت على السيدات السمينه ريحتها وحشة، طب أنا كان ينفع أقول (عرقانين) ميصحش أقول عرقانين طبعا، وهما بالفعل عبء على الدولة، يعني الواحدة لما توصل لـ 350 كيلو مش هتشتغل وهتقعد في البيت ومش هتقدر تتحرك يبقى عبء، هو كلامي غلط في إيه، أنا كنت بقول كده وكنت هتحرك لحل مشكلة السمنة، بس دلوقتي فيه مبادرات كتيرة لحل السمنة، أنا مبسوطة جدا إن الناس كلها بتمشي ورا اللي أنا بعمله وبتقلدني.