النجما لتركي إنجين التان يحتفل بعيد زواجه الخامس.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان التركي إنجين التان بعيد زواجه من نسليشاه ألكوتشلار، وحرص على تهنئتها برسالة رومانسية اعرب فيها عن شدة حبه وارتباطه بها، وذلك تعليقاً على صورة مميزة، ظهرت فيها نسليشاه بين أحضان نجم ”قيامة أرطغرل”.

النجم الذي اكمل عامه الـ40 الشهر الماضي، تلقى تهاني متابعيه وأصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني، متمنيين له حياة زوجية ناجحة مليئة بالحب والسعادة الدائمة.

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يُذكر أن إنجين التان احتفل بزفافه على نسليشاه ألكوتشلار أغسطس 2014، وقد رُزق الزوجان بمولودهما الأول “أمير أراس” يناير 2019، كما انجبت نسليشاه للنجم التركي ابنتهما “ألارا” أغسطس 2018 في أمريكا.

نجين قدم 5 مواسم من المسلسل التاريخي التركي الأشهر حالياً، حيث جسد فيه حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وقد حقق المسلسل نجاحاً كبيراً، منذ بداية عرضه عام 2014، كما تم عرضه في عدة دول عربية وأوروبية.

الموسم الجديد من «قيامة أرطغرل» سيكون من بطولة، النجم التركي بوراك أوزجفيت الشهير بـ«بالي بيك»، والذي يعود به إلى الشاشة بعد مسلسله الأخير «حب أعمى».

من ناحية أخرى، يستعد إنجين للعودة للشاشة بمسلسل جديد بعنوان «الرصاصة» من تأليف كرم ديرين و إخراج بوراك ارليل و مراد جان اوغوز، وتدور أحداثه في إطار بوليسي حول قصة حب بحقبة السبعينات، على أن يعرض عبر شاشة FOX أكتوبر أو نوفمبر المقبل.