الفنانة سحر نوح تحتفل بزفاف ابنتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية سحر نوح، ابنة الفنان الراحل محمد نوح، بزفاف ابنتها فريدة، من زوجها الأول خالد موسى، على المقدم محمد نوح، في حفل عائلي اقتصر على عائلة العروسين وعدد من أصدقائهما، ونشرت فيديو لحفل الزفاف عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

وشارك في حفل الزفاف الإعلامي شريف مدكور، والذي ظهر في أحد الفيديوهات وهو يشارك العروسين في رقصتهما.

الفنانة المصرية كشفت في وقت سابق أن اسم العريس هو محمد نوح، وأنها وافقت عليه لأن اسمه يشبه اسم والدها الفنان الراحل، كما أنه من مواليد 1 يناير، وهو نفس ميعاد مولد والدها.

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يذكر أن سحر نوح، هي ابنة الفنان الراحل محمد نوح، درست منذ صغرها في المعهد العالي للموسيقي الكونسيرفاتوار.. في قسم البيانو علي يد العازف الشهير رمزي يس، وقامت ببطولة عدة أعمال مسرحية منهم مسرحية «أنت المطلوب»، وشاركها البطولة علي الحجار.

كما شاركت في عدد من الأعمال الفنية الأخرى ولها ألبوم غنائي «أوعي تصدق، وبشتاقللك» وشاركت والدها الموسيقار محمد نوح في فرقته الموسيقية والبوماته الغنائية «لا تنسانا والصبر طيب، ورباعي نوح».